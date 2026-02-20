Запланована подія 2

Залізничний експорт олії в Україні різко зріс у лютому

Через західні кордони пройшла більшість експорту олії / Укрзалізниця

У лютому обсяг експорту рослинної олії залізничним транспортом зріс на 41% порівняно із січнем і сягнув 86 тис. тонн. Найбільша частка вантажів була спрямована через західні прикордонні переходи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Railinsider.

Залізничний експорт олії

За оперативними даними, упродовж місяця залізницею на експорт було перевезено 86 тис. тонн олії. У порівнянні з січнем обсяги зросли на 41%, а відносно лютого минулого року — на 19%.

Основна частина вантажів — 66% — була спрямована через західні прикордонні переходи, ще 34% експортувалися через морські порти.

Водночас обсяг перевезень шротів і макухи у лютому становив 151,1 тис. тонн. Це на 4% менше, ніж у січні, однак на 15% перевищує показник лютого 2025 року. Із цього обсягу 75% вантажів транспортувалися через західні прикордонні переходи, а 25% — через порти.

Нагадаємо, від початку року Україна експортувала автотранспортом майже 115 тисяч тонн агропродукції, при цьому логістика змістилася від сировини до товарів із високою доданою вартістю.

Автор:
Ольга Опенько