Польський ринок підтримав експорт української малини у 2025 році

Малина залишається ключовою експортно орієнтованою ягодою України, однак у 2025 році обсяги її експорту скоротилися через зменшення врожаю. Водночас Польща істотно наростила закупівлі української ягоди.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на звіт асоціації "Ягідництво України".

Експорт малини з України

Аналітики зазначають, що в попередні роки свіжа малина з України переважно експортувалася для подальшої переробки за кордоном. Однак у 2025 році через скорочення врожаю внутрішніх переробних потужностей виявилося достатньо для переробки всього наявного обсягу продукції, тому надлишків для експорту практично не залишилося.

Найбільше зниження зафіксовано в сегменті замороженої малини, який є основним експортним напрямком. За даними фахівців, у період із липня по вересень 2025 року за кордон було поставлено лише 17,2 тис. тонн ягоди — це на 30% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. За умови збереження поточної тенденції загальні обсяги експорту до травня 2026 року також залишатимуться нижчими за торішні.

Водночас географія попиту зазнала незначних змін. Основними ринками збуту української малини залишаються Польща, на яку припадає 45% експорту, та Німеччина - 18% постачань.

Експерти наголошують, що Польща традиційно є ключовим торговельним партнером України у цьому сегменті. У 2025 році, попри загальне скорочення експорту до більшості країн, постачання на польський ринок не лише збереглися, а й зросли, досягнувши рівня рекордних показників 2022 року.

Зростання експорту до Польщі пояснюється менш жорсткими вимогами до якості ягід порівняно з іншими європейськими ринками. Частина врожаю, що постраждала від заморозків і не відповідала стандартам країн Західної Європи, могла бути реалізована саме на польському ринку. Це дало змогу українським виробникам продати продукцію, непридатну для інших експортних напрямків.

Водночас фахівці підкреслюють, що українська заморожена малина майже не має прямої конкуренції в Польщі та не витісняє місцеву продукцію. Імпорт з України переважно покриває дефіцит сировини в пікові періоди переробки, а значна частина цієї ягоди згодом реекспортується до інших країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, обсяги ягід, призначених для заморожування цього року, на 35% менші порівняно з обсягами овочів. Загалом, пропозиція ягід на ринку була достатньою, проте спостерігався недобір чорниці через її низьку врожайність.