Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,30

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На третину менше: переробники спрямували на заморожування значно менше ягід, ніж овочів

ягоди
Обсяги замороженої ягоди впали / Depositphotos

Обсяги ягід, призначених для заморожування цього року, на 35% менші порівняно з обсягами овочів. Загалом, пропозиція ягід на ринку була достатньою, проте спостерігався недобір чорниці через її низьку врожайність.

Як пише Delo.ua, про це AgroPortal.ua розповів менеджер з продажу бренду Tevitta Ігор Усатий. 

Зазначається, що компанія Tevitta, український виробник заморожених продуктів, не лише виконала планові показники з переробки ягід, але й зафіксувала перевиконання за окремими позиціями.  

"Майже цілий рік завод функціонує 24/7 і працює з різними овочами та ягодами згідно з графіком їхньої врожайності. Так, влітку це полуниця, малина, восени — гарбуз, цибуля та інші овочі. Цього року ціни на ягоди були вищими, ніж попередніми роками, тому вирішили не ризикувати з великими обсягами", — зазначив Усатий.

Він додав, що на деякі позиції, зокрема на чорницю і ожину лісову, ціни виросли вдвічі порівняно з минулим роком. Експерти фіксують найвищу вартість вишні за останнє десятиліття.

Такі цінові коливання значно ускладнюють роботу переробних підприємств, особливо тих, що орієнтовані на експорт.

Річ у тім, що іноземні покупці не готові до такого різкого підвищення вартості замороженої продукції.  

Нагадаємо, ціни на лохину в Україні на початку серпня знизилися в середньому на 33%, попри скорочення врожаю. Причина — пік збору врожаю та надходження на ринок ягід нижчої якості, які потрібно швидко реалізовувати.

Автор:
Тетяна Бесараб