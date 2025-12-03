На третину менше: переробники спрямували на заморожування значно менше ягід, ніж овочів

Обсяги ягід, призначених для заморожування цього року, на 35% менші порівняно з обсягами овочів. Загалом, пропозиція ягід на ринку була достатньою, проте спостерігався недобір чорниці через її низьку врожайність.

Як пише Delo.ua, про це AgroPortal.ua розповів менеджер з продажу бренду Tevitta Ігор Усатий.

Зазначається, що компанія Tevitta, український виробник заморожених продуктів, не лише виконала планові показники з переробки ягід, але й зафіксувала перевиконання за окремими позиціями.

"Майже цілий рік завод функціонує 24/7 і працює з різними овочами та ягодами згідно з графіком їхньої врожайності. Так, влітку це полуниця, малина, восени — гарбуз, цибуля та інші овочі. Цього року ціни на ягоди були вищими, ніж попередніми роками, тому вирішили не ризикувати з великими обсягами", — зазначив Усатий.

Він додав, що на деякі позиції, зокрема на чорницю і ожину лісову, ціни виросли вдвічі порівняно з минулим роком. Експерти фіксують найвищу вартість вишні за останнє десятиліття.

Такі цінові коливання значно ускладнюють роботу переробних підприємств, особливо тих, що орієнтовані на експорт.

Річ у тім, що іноземні покупці не готові до такого різкого підвищення вартості замороженої продукції.

Нагадаємо, ціни на лохину в Україні на початку серпня знизилися в середньому на 33%, попри скорочення врожаю. Причина — пік збору врожаю та надходження на ринок ягід нижчої якості, які потрібно швидко реалізовувати.