На треть меньше: переработчики направили на замораживание гораздо меньше ягод, чем овощей.

Объемы замороженной ягоды упали / Depositphotos

Объемы ягод, предназначенных для замораживания в этом году, на 35% меньше по сравнению с объемами овощей. В целом, предложение ягод на рынке было достаточным, однако наблюдался недобор черники из-за ее низкой урожайности.

Как пишет Delo.ua, об этом AgroPortal.ua рассказал менеджер по продажам бренда Tevitta Игорь Усатый.

По его словам, компания Tevitta, украинский производитель замороженных продуктов, не только выполнила плановые показатели по переработке ягод, но и зафиксировала перевыполнение по отдельным позициям.

"Почти круглый год завод функционирует 24/7 и работает с разными овощами и ягодами согласно графику их урожайности. Так, летом это клубника, малина, осенью - тыква, лук и другие овощи. В этом году цены на ягоды были выше, чем в предыдущие годы, поэтому решили не рисковать", - заявил он.

 Он добавил, что на некоторые позиции, в частности на чернику и лесную ежевику, цены выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Эксперты фиксируют высокую стоимость вишни за последнее десятилетие.

Такие ценовые колебания значительно усложняют работу перерабатывающих предприятий, особенно ориентированных на экспорт.

Дело в том, что иностранные покупатели не готовы к столь резкому повышению стоимости замороженной продукции.

Напомним, цены на голубику в Украине вначале августа снизились в среднем на 33%, несмотря на сокращение урожая. Причина – пик сбора урожая и поступление на рынок ягод низшего качества, которые нужно быстро реализовывать.

Татьяна Бессараб