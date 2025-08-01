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В Украине дешевеет голубика: цены упали на треть за неделю

голубика
Цены на голубику в Украине падают

Цены на голубику в Украине за последнюю неделю снизились в среднем на 33%, несмотря на сокращение урожая.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на голубику?

Цены на голубику в Украине продолжают снижаться, поскольку идет пик сбора урожая, а на рынок поступает большое количество ягод среднего и низкого качества. Поэтому фермеры вынуждены оперативно реализовывать продукцию, постепенно снижая отпускные цены. В настоящее время голубика стоит от 100 до 180 грн за килограмм, что на треть дешевле, чем неделю назад.

В то же время спрос на ягоду остается стабильным, ведь урожай этого года значительно ниже из-за неблагоприятных погодных условий во время вегетации. Несмотря на временное удешевление, голубика сейчас все равно стоит в среднем на 23% больше, чем в этот же период в прошлом году. Производители прогнозируют, что в целом сезонные цены будут выше прошлогодних из-за сокращения объемов сбора.

Фото 2 — В Украине дешевеет голубика: цены упали на треть за неделю

Какие были цены на ягоду в прошлом году?

Для сравнения, в 2024 году сезон сбора голубики открытого грунта начался около 20 июня, то есть примерно на неделю раньше, чем в 2025-м. Тогда предложение было ограниченным, а спрос – высоким. Цены на ягоду колебались в пределах   200–350 грн   за килограмм.

Высшие цены тогда объяснялись уменьшением урожая из-за неблагоприятных погодных условий при созревании ягод.

В 2025 году погодные условия были еще менее благоприятными, поэтому цена на голубику на старте сезона уже третий год растет.

Автор:
Ольга Опенько