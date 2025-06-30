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Сезон голубики в Украине: почему цены на ягоду выше, чем в прошлом году

голубика
Цены на голубику в Украине.

Сезон голубики в Украине в 2025 году стартовал на неделю позже, чем в прошлом году, что повлекло за собой более высокие оптовые цены в начале сбора. В конце июня из-за увеличения предложения цены начали постепенно снижаться.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на голубику в Украине?

В конце июня 2025 года на ведущих оптовых рынках Украины цены на голубику начали постепенно снижаться из-за значительного увеличения предложения.

Так, на львовском рынке "Шувар" стоимость ягоды колебалась в диапазоне 380-450 грн за килограмм (примерно 7,79-9,22 евро). На киевском рынке "Столичный" голубику продавали по 450–500 грн/ кг (9,22–10,25 евро), однако уже 30 июня цены снизились до 400–480 грн/кг (8,20–9,84 евро). Под Одессой на рынке цена достигла 480 грн/кг (9,84 евро), став одной из самых высоких за этот период.

Аналитики прогнозируют, что дальнейшее увеличение предложения голубики будет способствовать дальнейшему снижению цен в первую неделю июля, хотя стабильно высокий спрос продолжает поддерживать рынок на относительно высоком уровне.

Эксперты рынка не исключают, что в этом сезоне цены могут снижаться более быстрыми темпами, ведь высокие цены могут сдерживать потребительский спрос на ягоду.

Какие были цены на ягоду в прошлом году?

Для сравнения, в 2024 году сезон сбора голубики открытого грунта начался около 20 июня, то есть примерно на неделю раньше, чем в 2025-м. Тогда предложение было ограниченным, а спрос – высоким. Цены на ягоду колебались в пределах 200–350 грн за килограмм, что по курсу того времени составило 4,65–8,13 евро.

Таким образом, средняя стартовая цена мелкооптовых партий голубики в 2024 году была на 18% выше, чем в 2023, но вдвое ниже в гривневом эквиваленте по сравнению с 2025 годом. Высшие цены тогда объяснялись уменьшением урожая из-за неблагоприятных погодных условий при созревании ягод.

В 2025 году погодные условия были еще менее благоприятными, поэтому цена на голубику на старте сезона уже третий год растет — как в гривне, так и в евро.

Заметим, из-за заморозков общее производство косточковых фруктов в Украине, в частности черешни, персика, нектарина и абрикоса, будет относительно низким. Также ожидается меньший урожай летних сортов малины. Лохина, по предварительным оценкам, от заморозков не пострадала.

Автор:
Ольга Опенько