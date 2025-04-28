Весенние заморозки принесли проблемы садоводам Украины: будет ли урожай фруктов и ягод

Эксперты считают, что весенние заморозки в ночь с 27 на 28 апреля 2025 года принесли садовникам Украины значительные проблемы. Это уже третья волна весенних заморозков, которая, в отличие от предыдущих, задела более устойчивые к холодам сады, в том числе яблоневые и грушевые.

Об этом пишет East-Fruit.

Специалисты отмечают, что в садах, расположенных в низинах, температура воздуха кое-где снизилась до минус 5–6 °C, что могло существенно повредить урожай в садах, ведь фруктовые деревья к тому времени цвели. Больше всего жалоб на возможные потери урожая поступало из Винницкой области. Однако большинство фермеров отмечают, что потери от этой волны заморозков для яблоневых и грушевых садов будут минимальными, хотя определенное влияние все-таки будет.

Заморозки могут негативно отразиться на качественных параметрах фруктов и снизить их пригодность к длительному хранению. Косточковые культуры, уже отцветшие и сформировавшие завязь, вероятно, перенесли заморозки. Зато культуры, которые находились в фазе цветения, могут понести дополнительные потери. Кроме того, сообщается о повреждениях на плантациях земляники садовой.

Эксперты предостерегают, что третья волна заморозков может быть не последней – угроза минусовых температур на всей территории Украины сохраняется, по меньшей мере, до 17 мая. Это может усугубить ситуацию для садоводов, особенно в центральных и западных регионах. Учитывая потери от предыдущих волн заморозков, вероятно, что общее производство косточковых фруктов в Украине, в частности черешни, персика, нектарина и абрикоса, будет относительно низким. Также ожидается меньше урожая летних сортов малины. Лохина, по предварительным оценкам, от заморозков не пострадала.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области из-за апрельских заморозков будущий урожай фруктов оказался под угрозой, тогда как местные аграрии решили увеличить площади, отведенные под овощи.