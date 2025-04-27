Из-за апрельских заморозков Николаевщина может потерять треть урожая фруктов

Из-за весенних заморозков в Николаевской области будущий урожай фруктов оказался под угрозой, тогда как местные аграрии решили увеличить площади, отведенные под овощи.

Об этом пишет EastFruit.

По словам директора департамента агропромышленного развития Николаевской ОГА Елены Пискун, в этом году под овощные культуры будет задействовано 30 тысяч гектаров, тогда как в прошлом году эта площадь составляла 25 тысяч гектаров.

"Внимание к овощам возвращается, и Николаевщина расширяет площади овощных культур", — подчеркнула Пискун.

В частности, уже посеяли около 3 тысяч гектаров овощей, таких как лук, морковь и свекла, а также посадили 6 тысяч. го картофеля. Отдельно 3 тысячи гектаров планируют засеять продовольственно-бахчевыми культурами.

Однако из-за неблагоприятных погодных условий в регионе серьезно пострадали плодовые деревья.

"Очень пострадали те плодовые деревья, которые в тот момент цвели. Это косточковые – абрикос, алыча, черешня, погибло почти 100%", – пояснила Пискун.

По ее словам, погибли до 80% груши, до 50% — вишни, персика и сливы. Яблони, которые еще не цвели, пока не пострадали.

Чиновница обратилась к сельскохозяйственным предприятиям с просьбой фиксировать потери урожая фруктов, вызванные заморозками, через торгово-промышленную палату с целью сохранения налоговых льгот. Согласно предварительным оценкам, в текущем году Николаевская область недополучит около 30% запланированного урожая фруктов.

Напомним, каждая десятая бутылка сока в мире изготовлена из украинских фруктовых концентратов. Общий объем переработки сырья составляет около 300 тыс. тонн в сезон.