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Через квітневі заморозки Миколаївщина може втратити третину врожаю фруктів

фрукти
30% врожаю фруктів під загрозою / Depositphotos

Через весняні заморозки на Миколаївщині майбутній урожай фруктів опинився під загрозою, тоді як місцеві аграрії вирішили збільшити площі, відведені під овочі.

Про це пише EastFruit.

За словами директорки департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОДА Олени Піскун, цього року під овочеві культури буде задіяно 30 тисяч гектарів, тоді як минулого року ця площа становила 25 тисяч гектарів.

"Увага до овочів повертається, і Миколаївщина розширює площі овочевих культур", - підкреслила Піскун.

Зокрема, вже посіяли близько 3 тисяч гектарів овочів, таких як цибуля, морква та буряк, а також посадили 6 тис. га картоплі. Окремо 3 тисяч гектарів планують засіяти продовольчо-баштанними культурами.

Проте через несприятливі погодні умови в регіоні серйозно постраждали плодові дерева.

"Дуже постраждали ті плодові дерева, які в той момент цвіли. Це кісточкові - абрикос, алича, черешня, загинуло майже 100%", - пояснила Піскун.

За її словами, загинуло до 80% груші, до 50% - вишні, персика і сливи. Яблуні, які ще не цвіли, поки що не постраждали.

Чиновниця звернулася до сільськогосподарських підприємств із проханням фіксувати втрати врожаю фруктів, спричинені заморозками, через торгово-промислову палату з метою збереження податкових пільг. Згідно з попередніми оцінками, цього року Миколаївська область недоотримає близько 30% запланованого врожаю фруктів.

Нагадаємо, кожна десята пляшка соку в світі виготовлена з українських фруктових концентратів. Загальний обсяг переробки сировини складає близько 300 тис. тонн в сезон. Основними ринками збуту продукції є не лише торгові продуктові мережі в Україні, а й країни ЄС та США

Автор:
Тетяна Бесараб