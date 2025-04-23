З українських фруктових концентратів виготовляють кожну десяту пляшку соку у світі

Кожна 10 пляшка соку в світі виготовлена з українських фруктових концентратів. А виробляють їх на заводах TBF Group.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, який відвідав заводи TBF Group на Львівщині.

TBF Group - це українська група компаній, яка вже понад 20 років спеціалізується на переробці фруктів, овочів та ягід. Історія компанії розпочалася ще в 2003 році із першого заводу. Сьогодні таких уже пʼять по всій Україні. В результаті, TBF Group стали одним із найбільших виробників концентрованих соків в Європі.

"Кожна десята пляшка соку в світі виготовлена з українських фруктових концентратів. Загальний обсяг переробки сировини складає близько 300 тис. тонн в сезон. Основними ринками збуту продукції є не лише торгові продуктові мережі в Україні, а й країни ЄС та США", – наголосив Коваль.

Крім того, більшість заводів побудовані за принципом green field. Це дає можливість використовувати передові технології виробництва та забезпечити високий рівень енергоефективності. Також всі заводи групи мають замкнутий цикл виробництва, що зменшує рівень відходів до 0%.

Як розповів Коваль, попри війну власники не здалися, а навпаки масштабувалися в новий напрямок. Відкрили завод з виробництва біоетанолу Westnol. Перша лінія була запущена в кінці 2024 року. Обсяг виробництва складає 4 500 м3 біоетанолу на місяць. В планах – збільшити цей показник на рік в чотири рази. Основною сировиною є зерно кукурудзи, обсяг переробки якої складає 11 500 тонн на місяць.

Поряд з біоетанолом, компанія також виробляє субпродукти, такі як суха барда (DDGS), кукурудзяна олія та планує запуск виробництва скрапленого СО2.

"Такий приклад надихає. Адже мета Мінагрополітики – перетворити Україну з аграрної на агроіндустріальну країну. І розвиток глибинної переробки один із шляхів до цього", – підкреслив Коваль.

Нагадаємо, Віталій Коваль впевнений, що український АПК може генерувати у п'ять разів більше надходжень від експорту, якщо країна наростить внутрішню переробку сільгоспсировини. Баченням, як це потрібно зробити, скільки часу та ресурсів потребуватиме, він поділився в ексклюзивному інтерв'ю для Delo.ua.