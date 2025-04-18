Українські овочеві господарства зможуть отримати компенсацію за кредитами на будівництво сховищ

Кабінет міністрів України ухвалив проєкт постанови, ініційований Міністерством аграрної політики та продовольства, який розширює можливості програми "Доступні кредити 5-7-9%" для агровиробників, що займаються овочівництвом.

Про це повідомив очільник Мінагрополітики Віталій Коваль.

Відтепер фермери, які інвестують у будівництво овочесховищ і картоплесховищ, можуть отримати державну підтримку у вигляді компенсації відсоткової ставки за кредитами — у розмірі до 150 мільйонів гривень.

До цього аналогічна підтримка була доступна лише підприємствам тваринницької галузі та виробникам у сфері переробки.

Згідно з урядовими оцінками, через війну та масове знищення інфраструктури в країні наразі спостерігається критичний дефіцит сховищ — нестача сягає 60%. Загальна потреба у нових овочесховищах і картоплесховищах становить близько 340 тисяч тонн.

Запроваджена ініціатива має на меті не лише стабілізувати ситуацію в агросекторі, а й зміцнити продовольчу безпеку країни. Наявність достатніх потужностей для зберігання дозволить уникати втрат продукції, зменшити цінові коливання на овочі та фрукти у міжсезоння та гарантувати кращу доступність продуктів для українців.

Додамо, продовольча та сільськогосподарська організація ООН та Європейський союз нададуть українським фермерам гранти за програмою зміцнення стійкості на розвиток аграрного сектору та впровадження сталих підходів у виробництві.