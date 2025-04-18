Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,17

EUR

47,00

+0,18

Наличный курс:

USD

41,15

41,05

EUR

47,05

46,80

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские овощные хозяйства смогут получить компенсацию по кредитам на строительство хранилищ

фермеры, овощи
Фермеры, строящие овощехранилища могут получить льготный кредит / Depositphotos

Кабинет министров Украины принял проект постановления, инициированный Министерством аграрной политики и продовольствия, расширяющим возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для агропроизводителей, занимающихся овощеводством.

Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль.

Теперь фермеры, которые инвестируют в строительство овощехранилищ и картофелехранилищ, могут получить государственную поддержку в виде компенсации процентной ставки по кредитам — в размере до 150 миллионов гривен.

До этого аналогичная поддержка была доступна только предприятиям животноводческой отрасли и производителям в области переработки.

Согласно правительственным оценкам, из-за войны и массового уничтожения инфраструктуры в стране наблюдается критический дефицит хранилищ — недостаток достигает 60%. Общая потребность в новых овощехранилищах и картофелехранилищах составляет около 340 тысяч тонн.

Введенная инициатива имеет целью не только стабилизировать ситуацию в агросекторе, но и укрепить продовольственную безопасность страны.

Добавим, что продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Европейский союз предоставят украинским фермерам гранты по программе укрепления устойчивости на развитие аграрного сектора и внедрение устойчивых подходов в производстве.

Автор:
Татьяна Гойденко