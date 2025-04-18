Украинские овощные хозяйства смогут получить компенсацию по кредитам на строительство хранилищ

Кабинет министров Украины принял проект постановления, инициированный Министерством аграрной политики и продовольствия, расширяющим возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для агропроизводителей, занимающихся овощеводством.

Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль.

Теперь фермеры, которые инвестируют в строительство овощехранилищ и картофелехранилищ, могут получить государственную поддержку в виде компенсации процентной ставки по кредитам — в размере до 150 миллионов гривен.

До этого аналогичная поддержка была доступна только предприятиям животноводческой отрасли и производителям в области переработки.

Согласно правительственным оценкам, из-за войны и массового уничтожения инфраструктуры в стране наблюдается критический дефицит хранилищ — недостаток достигает 60%. Общая потребность в новых овощехранилищах и картофелехранилищах составляет около 340 тысяч тонн.

Введенная инициатива имеет целью не только стабилизировать ситуацию в агросекторе, но и укрепить продовольственную безопасность страны.

Добавим, что продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Европейский союз предоставят украинским фермерам гранты по программе укрепления устойчивости на развитие аграрного сектора и внедрение устойчивых подходов в производстве.