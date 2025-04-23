Из украинских фруктовых концентратов производят каждую десятую бутылку сока в мире

Каждая 10 бутылка сока в мире изготовлена из украинских фруктовых концентратов. А производят их на заводах TBF Group.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, посетивший заводы TBF Group во Львовской области.

TBF Group – это украинская группа компаний, которая уже более 20 лет специализируется на переработке фруктов, овощей и ягод. История компании началась еще в 2003 году с первого завода. Сегодня таких уже пять по всей Украине. В результате TBF Group стали одним из крупнейших производителей концентрированных соков в Европе.

"Каждая десятая бутылка сока в мире изготовлена из украинских фруктовых концентратов. Общий объем переработки сырья составляет около 300 тыс. тонн в сезон. Основными рынками сбыта продукции являются не только торговые продуктовые сети в Украине, но и страны ЕС и США", — подчеркнул Коваль.

Кроме того, большинство заводов построены по принципу green field. Это позволяет использовать передовые технологии производства и обеспечить высокий уровень энергоэффективности. Также все заводы группы имеют замкнутый цикл производства, что уменьшает уровень отходов до 0%.

Как рассказал Коваль, несмотря на войну, владельцы не сдались, а наоборот масштабировались в новое направление. Открыли завод по производству биоэтанола Westnol. Первая линия была запущена в конце 2024г. Объем производства составляет 4500 м3 биоэтанола в месяц. В планах – увеличить этот показатель на год в четыре раза. Основным сырьем является зерно кукурузы, объем переработки которой составляет 11500 тонн в месяц.

Наряду с биоэтанолом компания также производит субпродукты, такие как сухая барда (DDGS), кукурузное масло и планирует запуск производства сжиженного СО2.

"Такой пример вдохновляет. Ведь цель Минагрополитики – превратить Украину из аграрной в агроиндустриальную страну. И развитие глубинной переработки – один из путей к этому", – подчеркнул Коваль.

Напомним, Виталий Коваль уверен, что украинский АПК может генерировать в пять раз большее количество поступлений от экспорта, если страна нарастит внутреннюю переработку сельхозсырья. Видением, как это нужно сделать, сколько времени и ресурсов потребуется, он поделился в эксклюзивном интервью для Delo.ua.