Весняні заморозки принесли проблеми садівникам України: чи буде з врожай фруктів та ягід

Експерти вважають, що весняні заморозки у ніч з 27 на 28 квітня 2025 року принесли садівникам України значні проблеми. Це вже третя хвиля весняних заморозків, яка, на відміну від попередніх, зачепила стійкіші до холодів сади, зокрема яблуневі та грушеві.

Про це пише East-Fruit.

Фахівці зазначають, що в садах, розташованих у низинах, температура повітря подекуди знизилася до мінус 5–6 °C, що могло суттєво пошкодити врожай у садах, адже фруктові дерева на той час цвіли. Найбільше скарг на можливі втрати врожаю надійшло з Вінниччини. Проте більшість фермерів зазначають, що втрати від цієї хвилі заморозків для яблуневих і грушевих садів будуть мінімальними, хоча певний вплив усе ж буде.

Заморозки можуть негативно позначитися на якісних параметрах фруктів і знизити їх придатність до тривалого зберігання. Кісточкові культури, які вже відцвіли та сформували зав’язь, ймовірно, перенесли заморозки. Натомість культури, що перебували у фазі цвітіння, можуть зазнати додаткових втрат. Крім того, повідомляється про пошкодження на плантаціях суниці садової.

Експерти застерігають, що третя хвиля заморозків може бути не останньою – загроза мінусових температур на всій території України зберігається щонайменше до 17 травня. Це може ускладнити ситуацію для садівників, особливо в центральних і західних регіонах. Враховуючи втрати від попередніх хвиль заморозків, ймовірно, що загальне виробництво кісточкових фруктів в Україні, зокрема черешні, персику, нектарину та абрикос, буде відносно низьким. Також очікується менший врожай літніх сортів малини. Лохина, за попередніми оцінками, від заморозків не постраждала.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині через квітневі заморозки майбутній урожай фруктів опинився під загрозою, тоді як місцеві аграрії вирішили збільшити площі, відведені під овочі.