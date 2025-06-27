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Цены на черешню в Украине стремительно снижаются из-за ухудшения качества урожая

Черешня
Черешня в Украине дешевеет

В Украине снова падают цены на черешню. Из-за неблагоприятных погодных условий и значительного процента некондиционной продукции производители вынуждены быстро снижать оптовые цены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение аналитиков проекта EastFruit.

Сколько стоит черешня

На минувшей неделе средние оптовые цены на черешню в Украине держались в диапазоне 140–200 грн/кг (3,37–4,81 доллара), однако уже на этой неделе в южных и центральных регионах страны они резко пошли вниз. Пока производители предлагают ягоду по цене 115–160 грн/кг (2,77–3,85 доллара), что в среднем на 18% меньше, чем неделей ранее.

Большинство участников рынка отмечают высокий процент некондиционной продукции в этом сезоне. Частые и обильные дожди значительно ухудшили качество черешни, ограничив сроки ее хранения и реализации. В такой ситуации производители вынуждены снижать отпускные цены, чтобы ускорить продажи.

Стоит отметить, что, несмотря на нынешнее удешевление, цены на черешню все еще почти вдвое выше показателей аналогичного периода прошлого года. Однако ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего снижения стоимости в ближайшее время. Это связывается с ростом предложения ягод на рынке и ухудшением их качества.

Добавим, в середине мая цены на черешню были – 1500–1200 грн/кг, но ближе к концу месяца средняя цена ягоды снизилась до 150 грн/кг.

Автор:
Ольга Опенько