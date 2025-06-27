Ціни на черешню в Україні стрімко знижуються через погіршення якості врожаю

В Україні знову падають ціни на черешню. Через несприятливі погодні умови та значний відсоток некондиційної продукції виробники змушені швидко знижувати оптові ціни

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків проєкту EastFruit.

Скільки коштує черешня

Минулого тижня середні оптові ціни на черешню в Україні трималися в діапазоні 140–200 грн/кг (3,37–4,81 долара), проте вже цього тижня в південних та центральних регіонах країни вони різко пішли вниз. Наразі виробники пропонують ягоду за ціною 115–160 грн/кг (2,77–3,85 долара), що в середньому на 18% менше, ніж тижнем раніше.

Більшість учасників ринку відзначають високий відсоток некондиційної продукції цього сезону. Часті та рясні дощі значно погіршили якість черешні, обмеживши терміни її зберігання і реалізації. У такій ситуації виробники змушені знижувати відпускні ціни, щоб пришвидшити продажі.

Варто зазначити, що попри нинішнє здешевлення, ціни на черешню все ще майже вдвічі вищі за показники аналогічного періоду минулого року. Однак ключові гравці ринку не виключають подальшого зниження вартості вже найближчим часом. Це пов’язують із зростанням пропозиції ягід на ринку та погіршенням їх якості.

Додамо, в середині травня ціни на черешню були – 1500-1200 грн/кг, але ближче до кінця місяця середня ціна ягоди знизилась до 150 грн/кг.