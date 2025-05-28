Ціни на черешню в Україні найвищі за останні 10 років: скільки коштує кілограм

В Україні стрімко падають ціни на черешню. За минулі два дні середня ціна цієї ягоди знизилась з 200 грн/кг, до 150 грн/кг.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання AgroTimes, посилаючись на дані служби моніторингу гуртового ринку «Шувар» у Львові.

"Космічні" ціни

Тиждень тому черешня була тільки імпортна за доволі «космічними» цінами – 1500-1200 грн/кг.

Попри значне здешевлення, ціни на черешню наразі досягли найвищого рівня за останні десять років.

У минулому році черешня наприкінці травня коштувала 135 грн/кг, у 2020-му – 60 грн/кг, у 2019-му – 35 грн/кг, а в 2016-му – 25 грн/кг.

У чому причина

Високий рівень цін експерти пов’язують із заморозками під час цвітіння кісточкових та з досить холодною погодою в травні, яка затримала достигання фруктів на три тижня.

За даними Укргідрометцентру, у другій декаді травня в Україні переважала дуже холодна погода. Середня декадна температура повітря виявилася однією з найнижчих (на 4-6 °С нижчою від норми) за останні 30 років.

Половина врожаю втрачена

Квітневі заморозки завдали суттєвої шкоди садам в Україні, що може спровокувати нестачу черешні.

За попередніми оцінками, близько 45-55% врожаю черешні було втрачено, насамперед у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво. У центральних регіонах втрати були навіть вищими, але тут площі черешні менші.

Україна переважно залежить від імпорту черешні після окупації російськими агресорами традиційних регіонів вирощування цих фруктів та фактичного знищення основної частини плантацій. Тому ціни на черешню цього року в Україні будуть ще вищими, ніж зазвичай.