Цены на черешню в Украине самые высокие за последние 10 лет: сколько стоит килограмм

В Украине быстро падают цены на черешню. За прошедшие два дня средняя цена этой ягоды снизилась с 200 грн/кг, до 150 грн/кг.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание AgroTimes, ссылаясь на данные службы мониторинга оптового рынка «Шувар» во Львове.

"Космические" цены

Неделю назад черешня была только импортная по «космическим» ценам – 1500-1200 грн/кг.

Несмотря на значительное удешевление, цены на черешню достигли наивысшего уровня за последние десять лет.

В прошлом году черешня в конце мая стоила 135 грн/кг, в 2020-м – 60 грн/кг, в 2019-м – 35 грн/кг, а в 2016-м – 25 грн/кг.

В чем причина

Высокий уровень цен эксперты связывают с заморозками во время цветения косточковых и довольно холодной погодой в мае, которая задержала созревание фруктов на три недели.

По данным Укргидрометцентра, во второй декаде мая в Украине преобладала очень холодная погода. Средняя декадная температура воздуха оказалась одной из самых низких (на 4-6 °С ниже нормы) за последние 30 лет.

Половина урожая потеряна

Апрельские заморозки нанесли существенный вред садам в Украине, что может спровоцировать нехватку черешни.

По предварительным оценкам, около 45-55% урожая черешни было потеряно, прежде всего в южных регионах страны, где сосредоточено производство. В центральных регионах потери были даже выше, но здесь площади черешни меньше.

Украина, в основном, зависит от импорта черешни после оккупации российскими агрессорами традиционных регионов выращивания этих фруктов и фактического уничтожения основной части плантаций. Поэтому цены на черешню в этом году в Украине будут еще выше, чем обычно.