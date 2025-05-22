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Цены на клубнику обвалились из-за избытка и плохого качества урожая
В Украине на этой неделе существенно подешевела клубника (земляника садовая). Цены упали из-за стремительного роста предложения по фермерским хозяйствам западных областей и низкому спросу, обусловленному плохим качеством ягоды после неблагоприятных погодных условий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение аналитиков проекта EastFruit.
Какие цены на клубнику в мае?
Еще накануне минувших выходных фермеры отказывались продавать тепличную клубнику дешевле, чем за 220–260 грн за килограмм ($5,31–6,27/кг). Однако уже в начале этой недели ситуация на рынке резко изменилась. Из-за активного сбора ягод в пленочных теплицах в южных и западных областях страны цены на продукцию упали почти на 35%. Сейчас клубнику реализуют в пределах 120–190 грн/кг ($2,90–4,59/кг) в зависимости от качества товара и размера партий.
Несмотря на ощутимое удешевление в последние дни, клубника все еще остается примерно на 45% дороже, чем в этот же период в прошлом году.
Почему подешевела клубника
Аналитики объясняют стремительное падение цен на клубнику резким ростом предложения от хозяйств западных регионов Украины.
В то же время спрос на ягоду остается невысоким, ведь погодные неурядицы последних недель негативно сказались на качестве урожая. Из-за конкуренции и ограниченных возможностей хранения продукции фермеры были вынуждены существенно снизить стоимость.
Ущерб от заморозков
Напомним, апрельские заморозки нанесли существенный вред садам в Украине, что может спровоцировать нехватку таких популярных фруктов, как вишня и черешня. Около 45-55% урожая черешни было утрачено прежде всего в южных регионах страны, где сосредоточено производство. По вишне ущерб оценивается в 35-50%.
Заметим, из-за заморозков общее производство косточковых фруктов в Украине, в частности черешни, персика, нектарина и абрикоса, будет относительно низким. Также ожидается меньший урожай летних сортов малины. Лохина, по предварительным оценкам, от заморозков не пострадала.