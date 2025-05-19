Половина урожая потеряна: украинцев предупредили о заоблачных ценах на черешню и вишню

Апрельские заморозки нанесли существенный вред садам в Украине, что может спровоцировать нехватку таких популярных фруктов, как вишня и черешня.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики EastFruit.

Ущерб от заморозков

В конце апреля 2025 года Украину накрыла третья волна весенних заморозков, что повлекло за собой значительные потери в садоводстве.

По предварительным оценкам, около 45-55% урожая черешни было утрачено прежде всего в южных регионах страны, где сосредоточено производство. В центральных регионах потери были даже выше, но здесь площади черешни меньше.

По вишне ущерб оценивается в 35-50%. Вишня в Украине идет в основном на заморозку для экспорта и переработку. И эта позиция, по-видимому, станет достаточно дорогой, особенно на фоне высоких цен на малину в летний период.

Что будет с ценами

Аналитики подчеркивают, что Украина и так зависит в основном от импорта черешни после оккупации российскими агрессорами традиционных регионов выращивания этих фруктов и фактического уничтожения основной части плантаций. Поэтому цены на черешню в этом году в Украине будут еще выше, чем обычно.

Турция, являющаяся одним из основных поставщиков фруктов на украинский рынок, также потеряла от заморозков 50–70% урожая черешни.

Турецкие экспортеры эксперты оценивают, что цены на черешню во время массового сбора и экспорта будут в среднем на 75% выше обычных. А это значит, что примерно так же вырастет цена на свежую черешню и в Украине.

Поэтому, как отмечают аналитики, украинцам придется смириться с резким снижением потребления черешни в 2025 году, ведь эта ягода, к сожалению, будет не по карману многим потребителям.

Заметим, из-за заморозков общее производство косточковых фруктов в Украине, в частности черешни, персика, нектарина и абрикоса, будет относительно низким. Также ожидается меньший урожай летних сортов малины. Лохина, по предварительным оценкам, от заморозков не пострадала.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области из-за апрельских заморозков будущий урожай фруктов оказался под угрозой, тогда как местные аграрии решили увеличить площади, отведенные под овощи.