Ціни на полуницю обвалилися через надлишок і погану якість урожаю

В Україні цього тижня суттєво подешевшала полуниця (суниця садова). Ціни впали через стрімке зростання пропозиції з фермерських господарств західних областей та низький попит, зумовлений поганою якістю ягоди після несприятливих погодних умов.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків проєкту EastFruit.

Які ціни на полуницю в травні?

Ще напередодні минулих вихідних фермери відмовлялися продавати тепличну полуницю дешевше ніж за 220–260 грн за кілограм ($5,31–6,27/кг). Однак вже на початку цього тижня ситуація на ринку різко змінилася. Через активний збір ягід у плівкових теплицях у південних і західних областях країни ціни на продукцію впали майже на 35%. Зараз полуницю реалізують у межах 120–190 грн/кг ($2,90–4,59/кг), залежно від якості товару та розміру партій.

Попри відчутне здешевлення останніми днями, полуниця все ще залишається приблизно на 45% дорожчою, ніж у цей самий період торік.

Чому подешевшала полуниця

Аналітики пояснюють стрімке падіння цін на полуницю різким зростанням її пропозиції від господарств західних регіонів України.

Водночас, попит на ягоду залишається невисоким, адже погодні негаразди останніх тижнів негативно позначилися на якості врожаю. Через конкуренцію та обмежені можливості зберігання продукції фермери були змушені суттєво знизити вартість.

Збитки від заморозків

Нагадаємо, квітневі заморозки завдали суттєвої шкоди садам в Україні, що може спровокувати нестачу таких популярних фруктів, як вишня та черешня. Близько 45-55% врожаю черешні було втрачено, насамперед у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво. По вишні збитки оцінюються в 35-50%.

Зауважимо, через заморозки загальне виробництво кісточкових фруктів в Україні, зокрема черешні, персику, нектарину та абрикос, буде відносно низьким. Також очікується менший врожай літніх сортів малини. Лохина, за попередніми оцінками, від заморозків не постраждала.