Ціни на українську черешню падають через погіршення якості ягід

Протягом останнього тижня в Україні встановилась прохолодна та дощова погода, що негативно вплинуло на якість місцевої черешні. Основна частина ягід, що пропонується на ринку, наразі має середню та низьку якість, що разом із поступовим збільшенням обсягів пропозиції спричинило тиск на ціни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків проєкту EastFruit.

Скільки коштує черешня

Наразі обсяги пропозиції місцевої черешні на ринку України поступово зростають, що створює тиск на ціни. Водночас садівники серйозно занепокоєні через рясні опади, які, на їхню думку, можуть негативно вплинути як на загальний обсяг цьогорічного врожаю, так і на його якість.

Сьогодні місцева черешня продається за ціною 140-200 грн за кілограм (приблизно $3,36–4,80), що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Незважаючи на обмежену пропозицію цих кісточкових фруктів на українському ринку, попит залишається низьким. Окрім того, продавці неякісної черешні намагаються швидше реалізувати товар, поступово знижуючи цінники.

Ще одним чинником зниження цін стала різка деградація якості ягід, спричинена дощовою погодою у ключових регіонах виробництва. Через підвищену вологість черешня на деревах починає тріскатися, що робить її продаж за високими цінами практично неможливим.

Варто також зазначити, що, незважаючи на нинішнє зниження цін, середня вартість місцевої черешні в Україні втричі вища, ніж у той самий період минулого року.

Додамо, в середині травня ціни на черешню були – 1500-1200 грн/кг, але ближче до кінця місяця середня ціна ягоди знизилась до 150 грн/кг.