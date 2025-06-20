Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,69

+0,06

EUR

47,86

--0,04

Готівковий курс:

USD

41,80

41,70

EUR

48,60

48,45

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на українську черешню падають через погіршення якості ягід

черешня
Якість черешні погіршилась через негоду / Depositphotos

Протягом останнього тижня в Україні встановилась прохолодна та дощова погода, що негативно вплинуло на якість місцевої черешні. Основна частина ягід, що пропонується на ринку, наразі має середню та низьку якість, що разом із поступовим збільшенням обсягів пропозиції спричинило тиск на ціни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків проєкту EastFruit.

Скільки коштує черешня

Наразі обсяги пропозиції місцевої черешні на ринку України поступово зростають, що створює тиск на ціни. Водночас садівники серйозно занепокоєні через рясні опади, які, на їхню думку, можуть негативно вплинути як на загальний обсяг цьогорічного врожаю, так і на його якість.

Сьогодні місцева черешня продається за ціною 140-200 грн за кілограм (приблизно $3,36–4,80), що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Незважаючи на обмежену пропозицію цих кісточкових фруктів на українському ринку, попит залишається низьким. Окрім того, продавці неякісної черешні намагаються швидше реалізувати товар, поступово знижуючи цінники.

Ще одним чинником зниження цін стала різка деградація якості ягід, спричинена дощовою погодою у ключових регіонах виробництва. Через підвищену вологість черешня на деревах починає тріскатися, що робить її продаж за високими цінами практично неможливим.

Варто також зазначити, що, незважаючи на нинішнє зниження цін, середня вартість місцевої черешні в Україні втричі вища, ніж у той самий період минулого року.

Фото 2 — Ціни на українську черешню падають через погіршення якості ягід

Додамо, в середині травня ціни на черешню були – 1500-1200 грн/кг, але ближче до кінця місяця середня ціна ягоди знизилась до 150 грн/кг. 

Автор:
Ольга Опенько