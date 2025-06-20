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Цены на украинскую черешню падают из-за ухудшения качества ягод

черешня
Качество черешни ухудшилось из-за непогоды / Depositphotos

В последнюю неделю в Украине установилась прохладная и дождливая погода, что негативно повлияло на качество местной черешни. Основная часть ягод, предлагаемых на рынке, в настоящее время имеет среднее и низкое качество, что вместе с постепенным увеличением объемов предложения повлекло за собой давление на цены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение аналитиков проекта EastFruit.

Сколько стоит черешня

Пока объемы предложения местной черешни на рынке Украины постепенно растут, что создает давление на цены. В то же время садоводы серьезно обеспокоены из-за обильных осадков, которые, по их мнению, могут негативно повлиять как на общий объем урожая этого года, так и на его качество.

Сегодня местная черешня продается по цене 140-200 грн за килограмм (примерно $3,36–4,80), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Несмотря на ограниченное предложение этих косточковых фруктов на украинском рынке, спрос остается низким. Кроме того, продавцы некачественной черешни пытаются быстрее реализовать товар, постепенно снижая ценники.

Еще одним фактором снижения цен стала резкая деградация качества ягод, вызванная дождливой погодой в ключевых регионах производства. Из-за повышенной влажности черешня на деревьях начинает трескаться, что делает ее продажу по высоким ценам практически невозможной.

Стоит отметить, что, несмотря на нынешнее снижение цен, средняя стоимость местной черешни в Украине в три раза выше, чем в тот же период прошлого года.

Фото 2 — Цены на украинскую черешню падают из-за ухудшения качества ягод

Добавим, в середине мая цены на черешню были – 1500–1200 грн/кг, но ближе к концу месяца средняя цена ягоды снизилась до 150 грн/кг.

Автор:
Ольга Опенько