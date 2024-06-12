Клубника в Украине стремительно подорожала: какие цены

В последнее время цены на клубнику в Украине снижались, но на текущей неделе украинским производителям удалось существенно повысить отпускные цены на данную ягоду.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на ягоду

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, клубника в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 39% по сравнению с прошлой рабочей неделей.

Сегодня местные садоводы отгружают эту ягоду по 60-90 грн/кг в зависимости от качества и объема партии.

Почему подорожала клубника

По словам самих производителей, причин для роста цен на клубнику сразу несколько.

"Прежде всего, предложение этой ягоды на рынке стремительно сокращается, поскольку многие садоводческие хозяйства завершают сезон реализации ранних сортов. При этом спрос на клубнику, как на свежем рынке, так и со стороны перерабатывающих компаний, весьма высок, что также способствует росту цены", – объясняют аналитики.

Они отмечают, что после подорожания отпускные цены на клубнику в Украине уже в среднем на 30% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, украинские садоводы приступили к продаже черешни нового урожая. На сегодняшний день местные хозяйства предлагают черешню ранних сортов по цене 50-110 грн/кг. Но качество ранней продукции, поступающей на рынок, оценивается как невысокое из-за мелкого размера ягод.

Большинство садоводов планируют пересмотреть цены на раннюю черешню в сторону понижения после поступления на рынок ягод большего калибра более поздних сортов.