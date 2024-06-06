Цены на огурцы уже на треть ниже, чем в прошлом году: сколько просят за овощ

На украинском рынке продолжают дешеветь тепличные огурцы. Цены на овощ уже снизились на 22% по сравнению с прошлой неделей.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Очередное удешевление в данном сегменте в начале июня эксперты называют традиционным из-за увеличения на рынке предложения огурцов из летних теплиц.

"Причиной удешевления этой продукции стал так называемый сезонный фактор, когда на рынке начало расти предложение данных овощей из местных хозяйств", - отмечают аналитики.

Так, сегодня основные продажи огурца украинские тепличные комбинаты осуществляют по 20-45 грн/кг, что в среднем на 22% дешевле, чем неделей ранее.

При этом отраслевые эксперты подчеркивают, что цена на огурцы могла бы снизиться и более существенно, если бы не сокращение предложения этой продукции из-за дождливой погоды в большей части страны.

Как результат сегодня цена на огурцы в Украине снизилась в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"При этом производители не исключают дальнейшего ценового спада, когда в продажу начнет массово поступать огурец из открытого грунта", – прогнозируют аналитики.

Напомним, в Украине выросли цены на тепличные помидоры. Сейчас производители продают овощи в диапазоне 60-75 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее.