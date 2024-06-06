Ціни на огірки вже на третину нижчі, ніж у минулому році: скільки просять за овоч

На українському ринку продовжують дешевшати тепличні огірки. Ціни на овоч вже знизилися на 22% порівняно з минулим тижнем.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Чергове здешевлення в даному сегменті на початку червня експерти називають традиційним через збільшення на ринку пропозиції огірків із літніх теплиць.

"Причиною здешевлення цієї продукції став так званий сезонний фактор, коли на ринку почала зростати пропозиція даних овочів із місцевих господарств", - зазначають аналітики.

Так, сьогодні основні продажі огірка українські тепличні комбінати здійснюють по 20-45 грн/кг що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше.

При цьому галузеві експерти підкреслюють, що ціна на огірки могла б знизитися і суттєвіше, якби не скорочення пропозиції цієї продукції через дощову погоду в більшій частині країни.

Як результат, сьогодні ціна на огірки в Україні знизилася в середньому на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"При цьому виробники не виключають подальшого цінового спаду, коли у продаж почне масово надходити огірок із відкритого ґрунту", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, в Україні натомість зросли ціни на тепличні помідори. Наразі виробники продають овоч у діапазоні 60-75 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж тижнем раніше.