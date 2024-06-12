Полуниця в Україні стрімко подорожчала: які ціни

Протягом останнього часу ціни на полуницю в Україні знижувалися, але на поточному тижні українським виробникам вдалося істотно підвищити відпускні ціни на дану ягоду.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Які ціни на ягоду

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, полуниця в українських господарствах подорожчала в середньому на 39% порівняно з минулим робочим тижнем.

Так, сьогодні місцеві садівники відвантажують цю ягоду по 60-90 грн/кг залежно від якості та обсягу партії.

Чому подорожчала полуниця

За словами самих виробників, причин для зростання цін на полуницю відразу кілька.

"Перш за все, пропозиція цієї ягоди на ринку стрімко скорочується, оскільки багато садівничих господарств завершують сезон реалізації ранніх сортів. При цьому попит на полуницю, як на свіжому ринку, так і з боку переробних компаній, вельми високий, що також сприяє зростанню ціни", - пояснюють аналітики.

Вони зауважують, що після подорожчання, відпускні ціни на полуницю в Україні вже в середньому на 30% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, українські садівники розпочали продаж черешні нового врожаю. На сьогодні місцеві господарства пропонують черешню ранніх сортів за ціною 50-110 грн/кг. Але якість ранньої продукції, яка надходить на ринок, оцінюється як невисока через дрібний розмір ягід.

Більшість садівників планують переглянути ціни на ранню черешню в бік зниження після надходження на ринок ягід більшого калібру пізніших сортів.