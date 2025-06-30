Сезон лохини в Україні: чому ціни на ягоду вищі, ніж торік

Сезон лохини в Україні 2025 року стартував на тиждень пізніше, ніж торік, що спричинило вищі оптові ціни на початку збору. Наприкінці червня через збільшення пропозиції ціни почали поступово знижуватися.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків проєкту EastFruit.

Які ціни на лохину в Україні?

Наприкінці червня 2025 року на провідних оптових ринках України ціни на лохину почали поступово знижуватися через значне збільшення пропозиції.

Так, на львівському ринку "Шувар" вартість ягоди коливалась у діапазоні 380–450 грн за кілограм (приблизно 7,79–9,22 євро). На київському ринку "Столичний" лохину продавали по 450–500 грн/кг (9,22–10,25 євро), однак уже 30 червня ціни знизилися до 400–480 грн/кг (8,20–9,84 євро). Під Одесою на ринку "Початок" ціна досягла 480 грн/кг (9,84 євро), ставши однією з найвищих за цей період.

Аналітики прогнозують, що подальше збільшення пропозиції лохини сприятиме подальшому зниженню цін у перший тиждень липня, хоча стабільно високий попит продовжує підтримувати ринок на відносно високому рівні.

Експерти ринку не виключають, що в цьому сезоні ціни можуть знижуватися швидшими темпами, адже високі ціни можуть стримувати споживчий попит на ягоду.

Які були ціни на ягоду торік?

Для порівняння, у 2024 році сезон збору лохини відкритого ґрунту розпочався близько 20 червня, тобто приблизно на тиждень раніше, ніж у 2025-му. Тоді пропозиція була обмеженою, а попит – високим. Ціни на ягоду коливалися в межах 200–350 грн за кілограм, що за курсом того часу становило 4,65–8,13 євро.

Таким чином, середня стартова ціна дрібнооптових партій лохини у 2024 році була на 18% вищою, ніж у 2023-му, але вдвічі нижчою в гривневому еквіваленті порівняно з 2025 роком. Вищі ціни тоді пояснювалися зменшенням врожаю через несприятливі погодні умови під час дозрівання ягід.

У 2025 році погодні умови були ще менш сприятливими, тому ціна на лохину на старті сезону вже третій рік поспіль зростає — як у гривні, так і в євро.

Зауважимо, через заморозки загальне виробництво кісточкових фруктів в Україні, зокрема черешні, персику, нектарину та абрикос, буде відносно низьким. Також очікується менший врожай літніх сортів малини. Лохина, за попередніми оцінками, від заморозків не постраждала.