В Україні дешевшає лохина: ціни впали на третину за тиждень

Ціни на лохину в Україні за останній тиждень знизилися в середньому на 33%, попри скорочення врожаю. Причина — пік збору врожаю та надходження на ринок ягід нижчої якості, які потрібно швидко реалізовувати.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Які ціни на лохину?

Ціни на лохину в Україні продовжують знижуватися, оскільки триває пік збору врожаю, а на ринок надходить велика кількість ягід середньої та низької якості. Через це фермери змушені оперативно реалізовувати продукцію, поступово знижуючи відпускні ціни. Наразі лохина коштує від 100 до 180 грн за кілограм, що на третину дешевше, ніж тиждень тому.

Водночас попит на ягоду залишається стабільним, адже цьогорічний врожай значно нижчий через несприятливі погодні умови під час вегетації. Незважаючи на тимчасове здешевлення, лохина зараз все одно коштує в середньому на 23% більше, ніж у цей самий період торік. Виробники прогнозують, що загалом сезонні ціни будуть вищими за минулорічні через скорочення обсягів збору.

Які були ціни на ягоду торік?

Для порівняння, у 2024 році сезон збору лохини відкритого ґрунту розпочався близько 20 червня, тобто приблизно на тиждень раніше, ніж у 2025-му. Тоді пропозиція була обмеженою, а попит – високим. Ціни на ягоду коливалися в межах 200–350 грн за кілограм.

Вищі ціни тоді пояснювалися зменшенням врожаю через несприятливі погодні умови під час дозрівання ягід.

У 2025 році погодні умови були ще менш сприятливими, тому ціна на лохину на старті сезону вже третій рік поспіль зростає.