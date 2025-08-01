Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,71

--0,05

EUR

47,75

--0,40

Готівковий курс:

USD

41,70

41,60

EUR

48,15

47,90

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні дешевшає лохина: ціни впали на третину за тиждень

лохина
Ціни на лохину в Україні падають

Ціни на лохину в Україні за останній тиждень знизилися в середньому на 33%, попри скорочення врожаю. Причина — пік збору врожаю та надходження на ринок ягід нижчої якості, які потрібно швидко реалізовувати.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Які ціни на лохину? 

Ціни на лохину в Україні продовжують знижуватися, оскільки триває пік збору врожаю, а на ринок надходить велика кількість ягід середньої та низької якості. Через це фермери змушені оперативно реалізовувати продукцію, поступово знижуючи відпускні ціни. Наразі лохина коштує від 100 до 180 грн за кілограм, що на третину дешевше, ніж тиждень тому.

Водночас попит на ягоду залишається стабільним, адже цьогорічний врожай значно нижчий через несприятливі погодні умови під час вегетації. Незважаючи на тимчасове здешевлення, лохина зараз все одно коштує в середньому на 23% більше, ніж у цей самий період торік. Виробники прогнозують, що загалом сезонні ціни будуть вищими за минулорічні через скорочення обсягів збору.

Фото 2 — В Україні дешевшає лохина: ціни впали на третину за тиждень

Які були ціни на ягоду торік?

Для порівняння, у 2024 році сезон збору лохини відкритого ґрунту розпочався близько 20 червня, тобто приблизно на тиждень раніше, ніж у 2025-му. Тоді пропозиція була обмеженою, а попит – високим. Ціни на ягоду коливалися в межах 200–350 грн за кілограм.

Вищі ціни тоді пояснювалися зменшенням врожаю через несприятливі погодні умови під час дозрівання ягід.

У 2025 році погодні умови були ще менш сприятливими, тому ціна на лохину на старті сезону вже третій рік поспіль зростає.

Автор:
Ольга Опенько