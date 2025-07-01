В Україні обвалилися ціни на лохину: скільки коштує найдорожча ягода

В Україні стрімко знижуються ціни на лохину. При цьому дешевшає переважно ягода низької та середньої якості, тоді як ціна на лохину преміальної якості тримається на відносно високому рівні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вони зауважують, що сезон лохини в Україні в 2025 році розпочався із запізненням приблизно на тиждень, що зумовило високі ціни. Але вже на початку липня оптові ціни на ягоду демонструють досить швидке падіння.

Скільки коштує лохина на ринку?

За даними c основних оптових ринків України, станом на 1 липня 2025 року ціни на оптові партії лохини були такими:

Ринок «Шувар» (Львів): 300–450 грн/кг;

Ринок «Столичний» (Київ): 300–350 грн/кг

Ринок «Початок» (Одеська обл.): 400–450 грн/кг.

Порівняно з цінами кінця червня 2025 зниження значно, в середньому на 20-25%.

Так, у Києві ціна знизилася з 450–500 грн/кг до 300–350 грн/кг або на 28–30%.

У Львові діапазон змінився з 380-450 грн/кг до 300-450 грн/кг, тобто мінімальна ціна впала на 21%.

В Одесі максимальна ціна залишилася незмінною (450 грн/кг), але мінімальна опустилася з 480 грн/кг до 400 грн/кг , тобто мінімальна ціна знизилася на 17%

Аналітики констатують, що середній темп зниження цін за 3–5 днів становить від 15 до 30% залежно від ринку та якості.

Експерти прогнозують, що лохина стрімко дешевшатиме, щоб досягти конкурентного для ринку ЄС рівня. Адже Україна є одним із великих експортерів свіжої ягоди на ринки Євросоюзу.

Які були ціни на ягоду торік?

Для порівняння, у 2024 році сезон збору лохини відкритого ґрунту розпочався близько 20 червня, тобто приблизно на тиждень раніше, ніж у 2025-му. Тоді пропозиція була обмеженою, а попит – високим. Ціни на ягоду коливалися в межах 200–350 грн за кілограм.

Вищі ціни тоді пояснювалися зменшенням врожаю через несприятливі погодні умови під час дозрівання ягід.

У 2025 році погодні умови були ще менш сприятливими, тому ціна на лохину на старті сезону вже третій рік поспіль зростає.

Нагадаємо, в Україні також падають ціни на черешню. Через несприятливі погодні умови та значний відсоток некондиційної продукції виробники змушені швидко знижувати оптові ціни.