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В Україні знижується ціна на картоплю нового врожаю: який прогназ на наступний тиждень

молода кортопля
В Україні подешевшала молода кортопля. / Freepik

Зі збільшенням пропозиції картоплі врожаю 2025 року на ринку України ціни на цю продукцію починають знижуватися. Наразі виробники готові відвантажувати картоплю нового врожаю по 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітиків EastFruit.

Здешевлення у цьому сегменті, ключові гравці ринку, пов'язують із збільшенням пропозиції картоплі нового врожаю з місцевих господарств. За їх словами, уникнути різкішого здешевлення їм вдавалося за рахунок досить високого попиту в сегменті ранньої продукції.

Вартість картоплі на українському ринку на сьогоднішній день у середньому на 30% вища, ніж за аналогічний минулорічний період. При цьому більшість гравців ринку схильні вважати, що ціни на дану агропродукцію продовжать знижуватися і наступного тижня, оскільки пропозиція картоплі нового врожаю з кожним днем ​​збільшуватиметься.

Нагадаємо, на початку червня в Україні було зафіксовано різке подорожчання картоплі минулорічного врожаю. Ціни зросли через скорочення пропозиції на ринку та завершення сезону реалізації старої продукції. Попри це, попит на картоплю був стабільно високим.

Автор:
Тетяна Ковальчук