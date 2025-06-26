Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,66

--0,13

EUR

48,32

--0,18

Наличный курс:

USD

41,62

41,53

EUR

49,04

48,85

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине снижается цена на картофель нового урожая: прогноз на следующую неделю

молодой картофель
В Украине подешевел молодой картофель. / Freepik

С увеличением предложения картофеля урожая 2025 года на рынке Украины, цены на эту продукцию начинают снижаться. Пока производители готовы отгружать картофель нового урожая по 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков EastFruit.

Удешевление в этом сегменте ключевые игроки рынка связывают с увеличением предложения картофеля нового урожая из местных хозяйств. По их словам, избежать более резкого удешевления им удавалось за счет достаточно высокого спроса в сегменте ранней продукции.

Стоимость картофеля на украинском рынке на сегодняшний день в среднем на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство игроков рынка склонны считать, что цены на данную агропродукцию продолжат снижаться и на следующей неделе, поскольку предложение картофеля нового урожая с каждым днем ​​будет увеличиваться.

Напомним, в начале июня в Украине было зафиксировано резкое удорожание картофеля прошлогоднего урожая. Цены выросли из-за сокращения предложения на рынке и завершения сезона реализации старой продукции. Несмотря на это, спрос на картофель был стабильно высоким.

Автор:
Татьяна Ковальчук