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В Украине снижается цена на картофель нового урожая: прогноз на следующую неделю
С увеличением предложения картофеля урожая 2025 года на рынке Украины, цены на эту продукцию начинают снижаться. Пока производители готовы отгружать картофель нового урожая по 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков EastFruit.
Удешевление в этом сегменте ключевые игроки рынка связывают с увеличением предложения картофеля нового урожая из местных хозяйств. По их словам, избежать более резкого удешевления им удавалось за счет достаточно высокого спроса в сегменте ранней продукции.
Стоимость картофеля на украинском рынке на сегодняшний день в среднем на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство игроков рынка склонны считать, что цены на данную агропродукцию продолжат снижаться и на следующей неделе, поскольку предложение картофеля нового урожая с каждым днем будет увеличиваться.
Напомним, в начале июня в Украине было зафиксировано резкое удорожание картофеля прошлогоднего урожая. Цены выросли из-за сокращения предложения на рынке и завершения сезона реализации старой продукции. Несмотря на это, спрос на картофель был стабильно высоким.