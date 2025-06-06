Дефицит на рынке: в Украине стремительно дорожает картофель

В Украине зафиксировано резкое подорожание картофеля в прошлом году. Цены выросли из-за сокращения предложения на рынке и завершения сезона реализации старой продукции.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию EastFruit.

Какие цены на картофель в июне?

На сегодня стоимость прошлогоднего картофеля в Украине колеблется в пределах 18–28 грн/кг ($0,43–0,68/кг), что в среднем на 13% больше, чем в конце прошлой рабочей недели. Аналитики объясняют очередной рост цен фактическим завершением сезона реализации прошлогодней продукции на украинском рынке.

Несмотря на повышение стоимости, спрос на прошлогодний картофель остается стабильно высоким.

Кроме того, в настоящее время картофель прошлогоднего урожая реализуется уже в среднем на 24% дороже, чем в аналогичный период 2024 года.

Крупнейшие производители картофеля в Украине

Лидером по выращиванию картофеля в Украине остается компания Continental Farmers Group, владельцем которой являются государственные инвестиционные фонды Саудовской Аравии. По состоянию на 2024 год, предприятие обрабатывало 1800 гектаров под этой культурой.

Второе место по объемам производства занимает Central Plains Group (CPG), культивирующая картофель на площади около 1200 гектаров.

В пятерку крупнейших игроков отрасли также входят: