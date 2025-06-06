Дефіцит на ринку: в Україні стрімко дорожчає картопля

В Україні зафіксовано різке подорожчання картоплі врожаю минулого року. Ціни зросли через скорочення пропозиції на ринку та завершення сезону реалізації старої продукції. Попри це, попит на картоплю залишається стабільно високим.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію EastFruit.

Які ціни на картоплю в червні?

Станом на сьогодні вартість торішньої картоплі в Україні коливається в межах 18–28 грн/кг ($0,43–0,68/кг), що в середньому на 13% більше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Аналітики пояснюють чергове зростання цін фактичним завершенням сезону реалізації минулорічної продукції на українському ринку.

Попри підвищення вартості, попит на торішню картоплю залишається стабільно високим.

Крім того, на цей час картопля минулорічного врожаю реалізується вже в середньому на 24% дорожче, ніж у аналогічний період 2024 року.

Найбільші виробники картоплі в Україні

Лідером з вирощування картоплі в Україні залишається компанія Continental Farmers Group, власником якої є державні інвестиційні фонди Саудівської Аравії. Станом на 2024 рік підприємство обробляло 1800 гектарів під цією культурою.

Друге місце за обсягами виробництва посідає Central Plains Group (CPG), яка культивує картоплю на площі близько 1200 гектарів.

До п’ятірки найбільших гравців галузі також входять: