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На українському ринку падають ціни на тепличні огірки: скільки коштує кілограм

огірки
Тепличні огірки дешевшають / Depositphotos

На українському ринку на початку червня спостерігається традиційне зниження цін на тепличні огірки. Здешевлення пов’язано зі збільшенням пропозиції овочів з літніх теплиць, що формує тиск на ціни у відповідному сегменті.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію EastFruit.

Тепличні огірки в Україні дешевшають

Сьогодні основні продажі огірків українських тепличних комбінатів відбуваються в діапазоні 30–55 грн/кг ($0,72–1,33/кг), залежно від сорту та обсягу партії. Це в середньому на 21% дешевше, ніж тиждень тому.

Водночас варто зазначити, що попри чергове зниження цін, нинішні відвантаження огірків українськими комбінатами все ще приблизно на 37% дорожчі, ніж на початку червня 2024 року.

Фото 2 — На українському ринку падають ціни на тепличні огірки: скільки коштує кілограм

Причини здешевлення

За оцінками експертів проекту, причиною здешевлення огірків став так званий сезонний фактор — на ринку збільшується пропозиція овочів із місцевих господарств. Позитивним для українських виробників є те, що зниження цін припало на завершальні дні реалізації огірка першого сівозміни.

Наразі тепличні комбінати активно займаються очищенням теплиць, а до продажу продукції другого сівозміни планують приступити вже у другій половині літа.

Лідери на ринку огірків

Серед  основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

  • Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
  • Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Нагадаємо, Україна увійшла до трійки світових лідерів за обсягом прибутків від продажу свіжих огірків. За підсумками 2023 року країна посіла третє місце у світі, заробивши €1,07 мільярда на реалізації цієї продукції.

Автор:
Ольга Опенько