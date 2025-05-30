На ринку надлишок продукції: ціни на тепличні огірки в Україні падають щодня

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують знижуватись практично щодня. Основною причиною є перевиробництво, а також зниження попиту з боку оптових компаній та роздрібних мереж, що вже спричинило накопичення залишків продукції на складах і погіршення її якості.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис EastFruit.

Які ціни на огірки

Станом на сьогодні тепличні комбінати в Україні вже готові відвантажувати огірки за ціною 40–65 грн/кг (0,96–1,56 дол./кг) залежно від сорту, якості та обсягів партій. Це в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Наступне зниження цін виробники пояснюють суттєвим збільшенням пропозиції огірків із літніх теплиць, які зараз надходять у продаж за 25–35 грн/кг (0,60–0,84 дол./кг).

Водночас варто зазначити, що наразі ціни на тепличні огірки в Україні залишаються в середньому на 35% вищими, ніж наприкінці травня 2024 року.

Проте багато учасників ринку не бачать перспектив для стабілізації ситуації та не виключають подальшого зниження цін, адже обсяги збору продукції у стаціонарних теплицях продовжують зростати.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Нагадаємо, Україна увійшла до трійки світових лідерів за обсягом прибутків від продажу свіжих огірків. За підсумками 2023 року країна посіла третє місце у світі, заробивши €1,07 мільярда на реалізації цієї продукції.