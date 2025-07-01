В Украине обвалились цены на голубику: сколько стоит самая дорогая ягода

В Украине стремительно снижаются цены на голубику. При этом дешевеет преимущественно ягода низкого и среднего качества, тогда как цена на голубику премиального качества держится на относительно высоком уровне.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что сезон голубики в Украине в 2025 году начался с опозданием примерно на неделю, что обусловило высокие цены. Но уже в начале июля оптовые цены на ягоду показывают довольно быстрое падение.

Сколько стоит голубика на рынке?

По данным c основных оптовых рынков Украины, по состоянию на 1 июля 2025 года цены на оптовые партии голубики были такими:

Рынок Шувар (Львов): 300–450 грн/кг;

Рынок «Столичный» (Киев): 300–350 грн/кг

Рынок «Начало» (Одесская обл.): 400–450 грн/кг.

По сравнению с ценами конца июня 2025 г. снижение значительно, в среднем на 20-25%.

Так, в Киеве цена снизилась с 450–500 грн/кг до 300–350 грн/кг или на 28–30%.

Во Львове диапазон изменился с 380–450 грн/кг до 300–450 грн/кг, то есть минимальная цена упала на 21%.

В Одессе максимальная цена осталась неизменной (450 грн/кг), но минимальная опустилась с 480 грн/кг до 400 грн/кг, то есть минимальная цена снизилась на 17%

Аналитики констатируют, что средний темп снижения цен за 3–5 дней составляет от 15 до 30% в зависимости от рынка и качества.

Эксперты прогнозируют, что голубика будет стремительно дешеветь, чтобы достичь конкурентного для рынка ЕС уровня. Ведь Украина является одним из крупных экспортеров свежих ягод на рынки Евросоюза.

Какие были цены на ягоду в прошлом году?

Для сравнения, в 2024 году сезон сбора голубики открытого грунта начался около 20 июня, то есть примерно на неделю раньше, чем в 2025-м. Тогда предложение было ограниченным, а спрос – высоким. Цены на ягоду колебались в пределах 200–350 грн за килограмм.

Высшие цены тогда объяснялись уменьшением урожая из-за неблагоприятных погодных условий при созревании ягод.

В 2025 году погодные условия были еще менее благоприятными, поэтому цена на голубику на старте сезона уже третий год растет.

Напомним, в Украине также падают цены на черешню. Из-за неблагоприятных погодных условий и значительного процента некондиционной продукции производители вынуждены быстро снижать оптовые цены.