Обанкротившийся химзавод продали с огромной скидкой: кто стал покупателем

ООО "Укравит Сайенс Парк" стало победителем аукциона по продаже имущества обанкротившегося Днепровского завода минеральных удобрений. Финальная стоимость актива оказалась на 60% меньше цены, с которой стартовала распродажа имущества предприятия.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщается на сайте "Прозорро.Продажи".

Как снижалась цена?

Состоявшиеся 10 июня торги проходили по формату гибридного голландского аукциона, предусматривающего пошаговое снижение стоимости. Стартовую цену снизили на 121 млн грн (почти на 39%) — до 183 млн грн по сравнению с предыдущим аукционом, который не состоялся из-за отсутствия участников. Тогда стартовая цена лота составила 304,9 млн. грн.

В итоге актив продали на 106 млн грн дешевле стартовой цены. Победитель аукциона предложил за имущество ПАО "Днепровский завод минеральных удобрений" 76,85 млн. грн.

Кто купил актив?

Новым собственником имущества завода стало ООО "Укравит Сайенс Парк". Компания входит в известный отечественный холдинг, специализирующийся на агрохимических разработках, импорте и производстве средств защиты растений и микроудобрений.

В состав единого лота вошли все активы химического предприятия, включая недвижимость, производственное оборудование, транспортные средства, движимое имущество и интеллектуальную собственность компании.

Что известно об объекте

Завод был основан в июле 2002 г. на базе мощностей Приднепровского химического завода. В 2000-х завод приватизировала компания "Федкоминвест-Украина" российского бизнесмена Алексея Федоричева, ныне находящегося под санкциями и следствием в Украине.

Сейчас предприятие входит в состав корпорации "Украгрохимхолдинг" Сергея Лисковского (был председателем наблюдательного совета ГСМИ и президентом Федкоминвест-Украина).

За данным YouControl, конечным бенефициаром ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" значится Вольфганг Фризе.

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал предприятие банкротом в апреле 2025 года. Проблемы на заводе накапливались долго: финансовые трудности начались еще до 2022 года, а полномасштабная война и блокирование морских путей привели к полной остановке производства в 2024 году.

Общий объем долгов предприятия перед кредиторами превысил 1 млрд. грн.

Напомним, цельный имущественный комплекс АО "Днепровский завод минеральных удобрений" в городе Каменское во второй раз выставили на торги в рамках процедуры ликвидации предприятия-банкрота.