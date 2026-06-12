Збанкрутілий хімзавод продали із величезною знижкою: хто став покупцем

ТОВ “Укравіт Сайенс Парк” стало переможцем аукціону з продажу майна збанкрутілого Дніпровського заводу мінеральних добрив. Фінальна вартість активу виявилася на 60% менше за початкову ціну, з якої стартував розпродаж майна підприємства.

Як повідомляє Delo.ua, про це повідомляється на сайті "Прозорро.Продажі".

Як знижувалася ціна?

Торги, що відбулися 10 червня, проходили за форматом гібридного голландського аукціону, який передбачає покрокове зниження вартості. Стартову ціну знизили на 121 млн грн (майже на 39%) — до 183 млн грн, порівняно з попереднім аукціоном, який не відбувся через відсутність учасників. Тоді стартова ціна лота становила 304,9 млн грн.

У підсумку актив продали на 106 млн грн дешевше від стартової ціни. Переможець аукціону запропонував за майно ПАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" 76,85 млн грн.

Хто придбав актив?

Новим власником майна заводу стало ТОВ "Укравіт Сайенс Парк". Компанія входить до відомого вітчизняного холдингу, який спеціалізується на агрохімічних розробках, імпорті та виробництві засобів захисту рослин і мікродобрив.

До складу єдиного лота увійшли всі наявні активи хімічного підприємства, включаючи нерухомість, виробниче обладнання, транспортні засоби, рухоме майно та інтелектуальну власність компанії.

Що відмо про об'єкт

Завод був заснований у липні 2002 року на базі потужностей Придніпровського хімічного заводу. У 2000-х завод приватизувала компанія "Федкомінвест-Україна" російського бізнесмена Олексія Федоричева, який нині перебуває під санкціями та слідством в Україні.

Зараз підприємство входить до складу корпорації "Украгрохімхолдинг" Сергія Лісковського (був головою наглядової ради ДЗМД і президентом Федкомінвест-Україна).

За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" значиться Вольфганг Фрізе.

Господарський суд Дніпропетровської області визнав підприємство банкрутом у квітні 2025 року. Проблеми на заводі накопичувалися тривалий час: фінансові труднощі почалися ще до 2022 року, а повномасштабна війна та блокування морських шляхів призвели до повної зупинки виробництва у 2024 році.

Загальний обсяг боргів підприємства перед кредиторами перевищив 1 мільярд гривень.

Нагадаємо, цілісний майновий комплекс АТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" у місті Кам'янське вдруге виставили на торги в межах процедури ліквідації підприємства-банкрута.