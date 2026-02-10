Запланована подія 2

Кадровий голод та погодні умови: чому ціни на овочі та фрукти в Україні зростатимуть

овочі
Очікувати на дешеві фрукти та овочі у 2026 році не варто / Depositphotos

У сезоні 2026 року на споживачів чекає подорожчання, а на фермерів — боротьба за кадри та виживання в умовах екстремального клімату. Хоча Україна все ще виграє у країн ЄС за рахунок менших витрат, загальносвітовий тренд йде до здорожчання виробництва.

Як пише Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник.

За словами експерта, висока рентабельність минулих років, яка іноді сягала неймовірних 700%, зіграла з аграріями злий жарт. Багато фермерів почали різко розширювати площі під посіви без жодного аналізу ринку.

  • У 2025 році це вже спровокувало обвал цін на овочі борщового набору.
  • У 2026 році ризик перевиробництва моркви та буряка залишається високим і залежатиме від того, наскільки вчасно розпочнеться весняна посівна.

Кадровий голод

Найбільшою перешкодою для розвитку сектору Баштанник називає критичний брак працівників.

Галузь опинилася на роздоріжжі: або переходити на тотальну автоматизацію та механізацію процесів, або починати масово залучати іноземну робочу силу.

Без розв'язання цього питання розвиток садівництва та овочівництва в Україні фактично неможливий.

Кліматичні виклики 

Президент УПОА прогнозує, що виробники плодоовочевої продукції в сезоні-2026 традиційно відчують проблеми через екстремальні погодні умови — від посухи до аномальних злив.

Це вимагатиме від аграріїв збільшення інвестицій у системи зрошення та захисту.

В умовах дорогої та довгої логістики, зокрема на ринки Близького Сходу, успіх сезону залежатиме не від обсягів зібраного врожаю, а від здатності його продати на зовнішні ринки.

Експорт малини б'є рекорди

Водночас Україна вже два роки поспіль утримує першість у світі за обсягами продажу замороженої малини. У 2025 році експорт сягнув 80 тис. тонн, що на 15 тис. тонн більше, ніж попереднього року.

Схожа динаміка спостерігається і в сегменті лохини, де виробництво щороку зростає на 15–20%. Проте внутрішній ринок цієї ягоди вже перенасичений.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року витрати України на імпорт основних овочів борщового набору, зокрема моркви, буряку, капусти та цибулі, сягнули $89,54 млн, а разом із картоплею – $164,36 млн.

Автор:
Тетяна Бесараб