Майже $90 млн за рік: Україна наростила імпорт овочів борщового набору

За підсумками 2025 року витрати України на імпорт основних овочів борщового набору, зокрема моркви, буряку, капусти та цибулі, сягнули $89,54 млн, а разом із картоплею – $164,36 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Імпорт цибулі

Закупівля закордонної цибулі у 2025 році обійшлася Україні у $22,66 млн, що у 2,6 раза перевищує витрати попереднього року. Суттєве зростання бюджету на імпорт зумовлене збільшенням обсягів поставок до 43,18 тис. тонн.

Основними постачальниками стали: Китай та Єгипет, на які припало 21,2% і 17,44% імпорту, що в грошовому еквіваленті становило $4,80 млн і $3,95 млн відповідно, Нідерланди із часткою 16,33% ($3,70 млн).

Імпорт капусти

Капусти у цей період Україна імпортувала на 68,9% більше ніж торік — 45,66 тис. тонн проти 27,03 тис. тонн відповідно. Витрати на її закупівлю зросли на 62,3% і склали $34,31 млн (проти $21,14 млн у 2024-му).

Основними постачальниками стали: Польща (27,45% поставок на $9,42 млн), Македонія (22,96% на $7,88 млн) та Нідерланди (14,48% на $4,97 млн).

Стрибок імпорту коренеплодів

Імпорт моркви, буряків та селери у 2025 році Україна наростила на 4,9 раза— до 48,01 тис. тонн (проти 9,85 тис. тонн у 2024-му). На ці потреби було витрачено $32,57 млн, що в 5,1 раза більше ніж у 2024 році ($6,37 млн).

Основними постачальниками стали: Польща, Молдова та Нідерланди, на які припало відповідно 46,31%, 12,9% та 11,54% ввезених обсягів.

У грошовому еквіваленті вони заробили на цих поставках $15,08 млн, $4,20 млн та $3,76 млн відповідно.

Картопляний бум: імпорт зріс у п'ять разів

Найбільш суттєве зростання зафіксовано у сегменті картоплі. У 2025 році Україна ввезла 138,41 тис. тонн цієї культури, що у 5,3 раза перевищує показники 2024 року. У грошовому еквіваленті витрати на іноземну картоплю зросли майже вп'ятеро — до $74,82 млн.

Нагадаємо, у 2025 році урожай картоплі в Україні перевищив минулорічний на 50%. Це стало можливим завдяки збільшенню площ під "другий хліб" на 25% та підвищенню врожайності, спричиненому сприятливою погодою.