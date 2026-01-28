Почти $90 млн в год: Украина нарастила импорт овощей борщового набора

По итогам 2025 года расходы Украины на импорт основных овощей борщового набора, в частности моркови, свеклы, капусты и лука, составили $89,54 млн, а вместе с картофелем – $164,36 млн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

Импорт лука

Закупка заграничного лука в 2025 году обошлась Украине в $22,66 млн, что в 2,6 раза превышает расходы в прошлом году. Существенный рост бюджета на импорт вызван увеличением объемов поставок до 43,18 тыс. тонн.

Основными поставщиками стали: Китай и Египет, на которые пришлось 21,2% и 17,44% импорта, что в денежном эквиваленте составило $4,80 млн. и $3,95 млн. соответственно, Нидерланды с долей 16,33% ($3,70 млн.).

Импорт капусты

Капусты в этот период Украина импортировала на 68,9% больше, чем в прошлом году — 45,66 тыс. тонн против 27,03 тыс. тонн соответственно. Расходы на ее закупку выросли на 62,3% и составили $34,31 млн (против $21,14 млн в 2024-м).

Основными поставщиками стали Польша (27,45% поставок на $9,42 млн), Македония (22,96% на $7,88 млн) и Нидерланды (14,48% на $4,97 млн).

Скачок импорта корнеплодов

Импорт моркови, свеклы и сельдерея в 2025 году Украина нарастила в 4,9 раза - до 48,01 тыс. тонн (против 9,85 тыс. тонн в 2024-м). На эти нужды было потрачено $32,57 млн, что в 5,1 раза больше, чем в 2024 году ($6,37 млн).

Основными поставщиками стали Польша, Молдова и Нидерланды, на которые пришлось соответственно 46,31%, 12,9% и 11,54% ввозимых объемов.

В денежном эквиваленте они заработали на этих поставках $15,08 млн., $4,20 млн. и $3,76 млн. соответственно.

Картофельный бум: импорт вырос в пять раз

Наиболее существенный рост зафиксирован в сегменте картофеля. В 2025 году Украина ввезла 138,41 тыс. тонн этой культуры, что в 5,3 раза превышает показатели 2024 года. В денежном эквиваленте расходы на иностранный картофель выросли почти в пять раз — до $74,82 млн.

Напомним, в 2025 году урожай картофеля в Украине превысил прошлогодний на 50%. Это стало возможным благодаря увеличению площадей под "второй хлеб" на 25% и повышению урожайности, вызванной благоприятной погодой.