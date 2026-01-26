В Україні різко подорожчав популярний овоч борщового набору: чому фермери притримують урожай

В Україні стрімко скорочується пропозиція моркви від місцевих фермерів, що призвело до зростання цін у середньому на 15% за тиждень. Попри подорожчання, аграрії притримують якісний товар на складах, очікуючи ще вигіднішої кон'юнктури ринку.

про це повідомляє EastFruit.

Скільки коштує морква

За даними експертів, на сьогодні українські господарства відвантажують моркву в діапазоні 6–12 грн/кг ($0,14–0,28/кг).

Основною причиною цінового стрибка стало завершення сезону реалізації продукції з необладнаних сховищ та дефіцит некондиційного коренеплоду, який раніше стримував загальну цінову планку.

Виробники якісної продукції наразі не поспішають із продажами. Вони розраховують на подальший дефіцит, що дозволить ще більше підняти цінники.

Попри нинішній тренд, зараз морква коштує в середньому на 70% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Прогнози на весну

Фахівці зазначають, що поточне подорожчання може бути лише "першою хвилею".

Справжній бум цін та активна фаза зростання вартості моркви прогнозуються на середину весни, коли запаси у професійних сховищах почнуть вичерпуватися.

