Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,30

43,17

EUR

51,25

51,00

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні різко подорожчав популярний овоч борщового набору: чому фермери притримують урожай

морква
В Україні почала зростати вартість моркви / Depositphotos

В Україні стрімко скорочується пропозиція моркви від місцевих фермерів, що призвело до зростання цін у середньому на 15% за тиждень. Попри подорожчання, аграрії притримують якісний товар на складах, очікуючи ще вигіднішої кон'юнктури ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Скільки коштує морква

За даними експертів, на сьогодні українські господарства відвантажують моркву в діапазоні 6–12 грн/кг ($0,14–0,28/кг).

Основною причиною цінового стрибка стало завершення сезону реалізації продукції з необладнаних сховищ та дефіцит некондиційного коренеплоду, який раніше стримував загальну цінову планку.

Виробники якісної продукції наразі не поспішають із продажами. Вони розраховують на подальший дефіцит, що дозволить ще більше підняти цінники.

Попри нинішній тренд, зараз морква коштує в середньому на 70% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Прогнози на весну

Фахівці зазначають, що поточне подорожчання може бути лише "першою хвилею".

Справжній бум цін та активна фаза зростання вартості моркви прогнозуються на середину весни, коли запаси у професійних сховищах почнуть вичерпуватися.

Фото 2 — В Україні різко подорожчав популярний овоч борщового набору: чому фермери притримують урожай

Нагадаємо, в Україні зросли ціни на тепличні помідори через істотне скорочення поставок із Туреччини — основного постачальника овочів на цей період року.

Автор:
Тетяна Бесараб