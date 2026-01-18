Запланована подія 2

Ціни на українські томати підскочили на 12% за тиждень

Ціни на українські томати підскочили

Цього тижня в Україні зросли ціни на тепличні помідори через істотне скорочення поставок із Туреччини — основного постачальника овочів на цей період року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

За даними аналітиків, сьогодні оптові ціни на томати становлять 90-110 грн/кг ($2,09-2,55/кг), що в середньому на 12% більше, ніж наприкінці минулого тижня.

Експерти відзначають, що продавці не ризикують значно підвищувати ціни через слабкий попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж.

Наразі тепличні помідори продаються в Україні на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року. Багато учасників ринку вважають, що такий стрибок цін тимчасовий і вже наступного тижня томати можуть подешевшати після відновлення поставок із Туреччини.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

  • ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;
  • ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;
  • ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.
Автор:
Тетяна Гойденко