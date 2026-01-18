- Категорія
Ціни на українські томати підскочили на 12% за тиждень
Цього тижня в Україні зросли ціни на тепличні помідори через істотне скорочення поставок із Туреччини — основного постачальника овочів на цей період року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.
За даними аналітиків, сьогодні оптові ціни на томати становлять 90-110 грн/кг ($2,09-2,55/кг), що в середньому на 12% більше, ніж наприкінці минулого тижня.
Експерти відзначають, що продавці не ризикують значно підвищувати ціни через слабкий попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж.
Наразі тепличні помідори продаються в Україні на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року. Багато учасників ринку вважають, що такий стрибок цін тимчасовий і вже наступного тижня томати можуть подешевшати після відновлення поставок із Туреччини.
Виробники томатів в Україні
Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:
- ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів;
- ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів;
- ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.