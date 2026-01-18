Ціни на українські томати підскочили на 12% за тиждень

Цього тижня в Україні зросли ціни на тепличні помідори через істотне скорочення поставок із Туреччини — основного постачальника овочів на цей період року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

За даними аналітиків, сьогодні оптові ціни на томати становлять 90-110 грн/кг ($2,09-2,55/кг), що в середньому на 12% більше, ніж наприкінці минулого тижня.

Експерти відзначають, що продавці не ризикують значно підвищувати ціни через слабкий попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж.

Наразі тепличні помідори продаються в Україні на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року. Багато учасників ринку вважають, що такий стрибок цін тимчасовий і вже наступного тижня томати можуть подешевшати після відновлення поставок із Туреччини.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: