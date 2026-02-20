Запланована подія 2

Железнодорожный экспорт растительного масла в Украине резко вырос в феврале

Через западные границы прошли большинство экспорта масла. / Укрзалізниця

В феврале объем экспорта растительного масла железнодорожным транспортом вырос на 41% по сравнению с январем и составил 86 тыс. тонн. Наибольшая часть грузов была направлена через западные пограничные переходы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Railinsider.

Железнодорожный экспорт масла

По оперативным данным, в течение месяца по железной дороге на экспорт было перевезено 86 тыс. тонн масла. По сравнению с январем объемы выросли на 41%, а по отношению к февралю прошлого года — на 19%.

Основная часть грузов – 66% – была направлена через западные пограничные переходы, еще 34% экспортировались через морские порты.

В то же время объем перевозок дробей и жмыхов в феврале составил 151,1 тыс. тонн. Это на 4% меньше, чем в январе, но на 15% превышает показатель февраля 2025 года. Из этого объема 75% грузов транспортировались через западные пограничные переходы, а 25% - через порты.

Напомним, с начала года Украина экспортировала автотранспортом почти 115 тысяч тонн агропродукции, при этом логистика сместилась от сырья к товарам с высокой добавленной стоимостью.

Автор:
Ольга Опенько