С начала года железной дорогой экспортировано более полумиллиона тонн жмыха и шротов

Укрзализныця отчитывается об объемах аграрного экспорта в начале 2026 года/Rail.insider

По итогам января и февраля 2026 года объемы железнодорожных перевозок жмыха и шротов на экспорт составили почти 527 тыс. т. Общий показатель экспорта за два месяца текущего года оказался на 17,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Rail.insider .

Динамика перевозок

В феврале по железной дороге было транспортировано 244,1 тыс. т жмыха и шротов.

Несмотря на то, что этот результат на 13,6% ниже январского, он продемонстрировал рост на 13,4% по отношению к февралю прошлого года.

В структуре логистики наблюдается четкий приоритет сухопутных путей: 75% продукции было направлено на пограничные переходы, тогда как на морские порты пришлось лишь 25% от общего объема.

Экспорт масла

Демонстрирует рост и экспортную перевозку масла. Так, в феврале показатель составил 145,6 тыс. т. Он на 26% превысил объем января, а на 9,8% – объем февраля прошлого года.

В январе-феврале перевезено на экспорт 262 тыс. т растительного масла. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году показатель ниже на 3,3%.

В конце 2025 года экспорт масла по железной дороге переориентировался на сухопутные переходы. В частности, доля в январе-феврале 2026 достигла рекордных 63-64%.

Напомним, экспорт украинского зерна с начала сезона 2025/26 превысил 16,9 млн. тонн. Из этой суммы почти 1,39 млн. тонн было отправлено иностранным партнерам в течение января. Это на 17% или на 284 тысячи тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб