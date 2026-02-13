Запланована подія 2

Объемы экспорта масла по железной дороге выросли на 36%

масло, мужчина
Украина увеличила экспорт масла / Freepik

В феврале объем перевозки масла по железной дороге на экспорт вырос на 36% по сравнению с январем и составил 44,4 тыс. тонн. По сравнению с февралем прошлого года показатель увеличился на 4%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Rail.insider.

Почти две трети (63%) масла отправлены через западные пограничные переходы, а остальные 37% — в направлении портов.

Транспортировка жмыхов и дробей в феврале составила 86,3 тыс. тонн, что на 7% меньше, чем в январе, но на 6% больше, чем в феврале прошлого года. Большинство (79%) этих грузов экспортируется через западные пограничные переходы, остальные – через порты.

Ранее сообщалось о росте объемов перевозки жмыхов и дробей на экспорт по железной дороге.

Добавим, что кроме масла в список наиболее прибыльных категорий украинского агроэкспорта в 2025 году вошли кукуруза, пшеница, соевые бобы и мясо птицы.

Автор:
Татьяна Гойденко