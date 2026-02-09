- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Масло, зерно и мясо: что Украина активно продавала за границу в 2025 году
В список наиболее прибыльных категорий украинского агроэкспорта в 2025 году вошли подсолнечное масло, кукуруза, пшеница, соевые бобы и мясо птицы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила руководитель аналитического отдела Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.
По ее словам, тройка лидеров экспорта за год не изменилась, однако внутри пятерки произошли ротации.
В частности, соя поднялась на четвертую строчку, хотя ее выручка осталась на уровне прошлого года. Рапс же выбыл из рейтинга из-за сокращения валютных поступлений.
Результаты экспортной выручки за 2025 год
- Масло подсолнечное - 5,2 млрд дол. (23% общего экспорта);
- Кукуруза – 3,9 млрд дол. (17%);
- Пшеница – 3,0 млрд дол. (13%);
- Соевые бобы – 1,3 млрд дол. (6%) - поднялись с 5-го на 4-е место ;
- Мясо птицы – 1,1 млрд дол. (5%).
География экспорта
Самым большим покупателем украинской продукции АПК остаются страны ЕС. Однако в 2025 году наблюдается сокращение доли экспорта в этот регион из-за введения торговых изменений с ЕС – возврат торговых квот и пошлин.
Если в 2024 году доля стран ЕС в украинском экспорте составила 52%, то, по предварительным оценкам, в 2025 году – 49%.
Возросла доля стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, но уменьшилась в Азию (в основном из-за минимального экспорта в Китай).
Напомним, за семь месяцев 2025/26 маркетингового года, то есть с июля 2025 по январь 2026 года, из Украины было экспортировано 18,6 млн т зерновых, что на 24% меньше, чем за предыдущий период. В денежном эквиваленте падение экспорта будет на уровне 18%.