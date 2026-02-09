Масло, зерно и мясо: что Украина активно продавала за границу в 2025 году

В список наиболее прибыльных категорий украинского агроэкспорта в 2025 году вошли подсолнечное масло, кукуруза, пшеница, соевые бобы и мясо птицы.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщила руководитель аналитического отдела Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.

По ее словам, тройка лидеров экспорта за год не изменилась, однако внутри пятерки произошли ротации.

В частности, соя поднялась на четвертую строчку, хотя ее выручка осталась на уровне прошлого года. Рапс же выбыл из рейтинга из-за сокращения валютных поступлений.

Результаты экспортной выручки за 2025 год

Масло подсолнечное - 5,2 млрд дол. (23% общего экспорта);

- 5,2 млрд дол. (23% общего экспорта); Кукуруза – 3,9 млрд дол. (17%);

– 3,9 млрд дол. (17%); Пшеница – 3,0 млрд дол. (13%);

– 3,0 млрд дол. (13%); Соевые бобы – 1,3 млрд дол. (6%) - поднялись с 5-го на 4-е место ;

– 1,3 млрд дол. (6%) - ; Мясо птицы – 1,1 млрд дол. (5%).

География экспорта

Самым большим покупателем украинской продукции АПК остаются страны ЕС. Однако в 2025 году наблюдается сокращение доли экспорта в этот регион из-за введения торговых изменений с ЕС – возврат торговых квот и пошлин.

Если в 2024 году доля стран ЕС в украинском экспорте составила 52%, то, по предварительным оценкам, в 2025 году – 49%.

Возросла доля стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, но уменьшилась в Азию (в основном из-за минимального экспорта в Китай).

Напомним, за семь месяцев 2025/26 маркетингового года, то есть с июля 2025 по январь 2026 года, из Украины было экспортировано 18,6 млн т зерновых, что на 24% меньше, чем за предыдущий период. В денежном эквиваленте падение экспорта будет на уровне 18%.