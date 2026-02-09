Олія, зерно та м’ясо: що Україна найактивніше продавала за кордон у 2025 році

До списку найбільш прибуткових категорій українського агроекспорту у 2025 році увійшли олія соняшникова, кукурудза, пшениця, соєві боби та м’ясо птиці.

Як пише Delo.ua , про це повідомила керівниця аналітичного відділу Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Світлана Литвин.

За її словами, трійка лідерів експорту за рік не змінилася, проте всередині п’ятірки відбулися ротації.

Зокрема, соя піднялася на четверту сходинку, хоча її виторг залишився на рівні минулого року. Натомість ріпак вибув із рейтингу через скорочення валютних надходжень.

Результати експортної виручки за 2025 рік

Олія соняшникова — 5,2 млрд дол. (23% від загального експорту);

— 5,2 млрд дол. (23% від загального експорту); Кукурудза — 3,9 млрд дол. (17%);

— 3,9 млрд дол. (17%); Пшениця — 3,0 млрд дол. (13%);

— 3,0 млрд дол. (13%); Соєві боби — 1,3 млрд дол. (6%) — піднялися з 5-го на 4-те місце ;

— 1,3 млрд дол. (6%) — ; М’ясо птиці — 1,1 млрд дол. (5%).

Географія експорту

Найбільшим покупцем української продукції АПК залишаються країни ЄС. Проте у 2025 році спостерігається скорочення частки експорту в цей регіон через запровадження торгівельних змін з ЄС – повернення торгових квот та мит.

Якщо в 2024 році частка країн ЄС в українському експорті становила 52%, то за попередніми оцінками в 2025 році – 49%.

Зросла частка країн Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, але зменшилась в Азію (в основному через мінімальний експорт до Китаю).

Нагадаємо, за сім місяців 2025/26 маркетингового року, тобто з липня 2025 по січень 2026 року, з України було експортовано 18,6 млн т зернових, що на 24% менше, ніж за попередній період. У грошовому еквіваленті падіння експорту буде на рівні 18%.