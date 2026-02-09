Експорт зернових впав на 24%: експертка пояснила причини

За сім місяців 2025/26 маркетингового року, тобто з липня 2025 по січень 2026 року, з України було експортовано 18,6 млн т зернових, що на 24% менше, ніж за попередній період. У грошовому еквіваленті падіння експорту буде на рівні 18%.

Про це Delo.ua повідомила керівниця аналітичного відділу Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Світлана Литвин.

У 2025 році аграрії продали товарів на суму 22,6 млрд дол, повідомляв заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Загалом внесок аграрного сектору становить 17% ВВП України, за даними Мінекономіки.

У 2024 році Україна вийшла на довоєнний рівень експорту аграрної продукції - 24,5 млрд доларів, що становило 59% у загальному експорті, за даними тодішнього Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Цього року дійсно спостерігаються нижчі темпи експорту зернових культур порівняно з результатом попереднього року. За 7 місяців 2025/26 МР (з липня 2025 по січень 2026 року) було експортовано 18,6 млн т зернових, що на 24% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У грошовому еквіваленті падіння експорту буде на рівні 18%", - сказала Литвин.

Нижчі темпи експортних відвантажень зернових культур спричинені кількома факторами:

значно розтягнутий у часі збір врожаю зернових, особливо кукурудзи. Станом на січень 2026 року близько 8% посівних площ кукурудзи залишаються в полях незібраними. Опади восени не дозволили зібрати весь врожай вчасно. Крім цього, зібрана кукурудза має дуже високу вологість і потрібно багато часу на досушування її до базових показників;

постійні атаки російських військ на портову інфраструктуру, що суттєво ускладнює процес експортних відвантажень.

"Однак загалом за 2025/26 маркетинговий рік ми очікуємо більший експорт зернових культур порівняно з попереднім роком, просто цього року він буде значно розтягнутий в часі", - пояснила експертка.

Експорт власними силами залишається ефективнішим варіантом в порівнянні з періодом, коли працював "зерновий коридор" за участі ООН та Росії, додала Литвин. Навіть в умовах атак на портову й залізничну інфраструктуру та енергетичну кризу. У січні 2026 року морем було експортовано 90% зернових, олійних та продуктів їх переробки.

"На жаль, альтернативні наземні маршрути експорту мають обмежену пропускну здатність і більшу вартість", - сказала керівниця аналітичного відділу.

Водночас Литвин наголосила, що є ціла низка значних проблем, які суттєво перешкоджають безперебійному експорту:

фізичне руйнування залізничної та портової інфраструктури (включаючи елеватори, олійноекстракційні заводи, залізничні вузли, мости, судна, що заходять на завантаження збіжжям в українські порти тощо);

зупинка роботи портів під час обстрілів або навіть повітряних тривогах, що суттєво розтягує в часі відвантаження. Також доволі часто зупиняються відвантаження через відсутність електроенергії;

відчутне зростання вартості логістики через зростання вартості страхових платежів та простої суден тощо.

На світових біржах не вистачає продукції, тому попит на зернові з України не падає, зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Трейдери працюють. Питання безпеки їх турбує, але контракти укладаються. Можливо, є випадки, коли відмовляються від українських контрактів, проте це точно не має масового характеру", - вважає він.

Фактори ціноутворення

Ключовим фактором, який традиційно найбільше впливає на ціноутворення українського зерна, є світове співвідношення попиту та пропозиції, додає Литвин.

"Наприклад, в Аргентині, яка є одним з основних виробників кукурудзи у світі, наразі триває посуха, і це може підтримати ціну на українську кукурудзу. Також свій вплив має ускладнена експортна логістика, яка вже має негативний вплив на ціни на українські зернові, тому що несе додаткові ризики для покупців цієї продукції", - зазначила експертка.

Чи змінюється структура посівних площ під зерновими культурами у 2026 році?

Цього року засіяно 5,3 млн га озимих зернових, що практично відповідає показнику попереднього року, говорить Литвин.

"Посів ярих культур ще не розпочався, але, за попередньою оцінкою, суттєвих змін у структурі посівів цього року спостерігатися не буде", - зазначила вона.

У 2025 Росія посилила обстріли морської інфраструктури України.

Також росіяни продовжили атакувати українські порти й у 2026 році, зокрема, в ніч на 28 січня армія РФ атакувала порт "Південний" в Одеській області.